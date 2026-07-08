Участники «Героев Кубани» защищают дипломные проекты в Сочи

Андрей Прошунин оценил проекты участников губернаторской программы. Фото: пресс-службы администрации Сочи

Глава города Сочи Андрей Прошунин встретился с участниками губернаторского проекта «Герои Кубани». Олег Ермаков, Роман Хмелевской и Вячеслав Чуксан, участники спецоперации, отчитались о завершении четвертого этапа обучения и рассказали о подготовке к защите своих дипломных работ. Последний модуль обучения был посвящен цифровой трансформации госуправления. Слушатели освоили применение искусственного интеллекта в работе органов власти, вопросы кибербезопасности и обеспечения технологического суверенитета. Также были рассмотрены современные подходы к управлению персоналом, деловой коммуникации и разрешению конфликтов.

Выпускные проекты фокусируются на важных направлениях развития муниципалитета, включая муниципально-частное партнерство, механизмы инициативного бюджетирования в сельской местности и укрепление межэтнического взаимодействия. Все проекты получили положительные отзывы от главы Сочи Андрея Прошунина, который выступил наставником. Вскоре авторы представят свои работы на итоговой защите в краевой столице.

«Участники проекта «Герои Кубани» за время стажировки приобрели ценный практический опыт муниципальной работы. Многие из их предложенных инициатив уже реализуются и приносят пользу. Впереди ответственный этап – защита выпускных работ. Желаю всем успешно представить свои проекты и найти применение своему профессиональному, жизненному и боевому опыту на государственной и муниципальной службе», – отметил Андрей Прошунин.

Ранее участники программы прошли обучение по вопросам государственной политики, государственного управления, экономики, финансов, а также региональному и муниципальному управлению.

Региональный кадровый проект «Герои Кубани» реализуется по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Проект, являющийся аналогом федеральной программы «Время героев», призван подготовить участников спецоперации к руководящим должностям в органах власти и государственных компаниях.