Суд приговорил жителя Анапы к колонии за пособничество террористам

Задержанный в Анапе пособник террористов получил тюремный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Анапы приговорен к пяти годам заключения за пособничество террористам. По информации следствия, в конце ноября 2024 года мужчина, решил присоединиться к запрещенной в России террористической организации. В период с конца ноября 2024 по начало февраля 2025 года он, находясь в Анапе, вел переписку с другим участником, который проходит по отдельному уголовному делу. В ходе общения ему было предложено отправиться в Сирию для участия в деятельности террористов.

Для осуществления своих планов, он приобрел билеты на поезд из Анапы в Москву, а затем на самолет из Москвы в Ургенч, Узбекистан.

Через несколько дней после покупки билетов, в середине февраля 2025 года, он отправил своему сообщнику фотографию авиабилета. В ответ получил инструкции по въезду в Сирию из Узбекистана и контакты человека, который должен был оказать помощь. После этого мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд признал его виновным в пособничестве террористической деятельности. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружной военный суд