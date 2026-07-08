Спасатели эвакуировали двух девушек с аварийного сухогруза «Рио» у Кабардинки

Девушки спасены с потерпевшего крушение сухогруза в Геленджике. Фото: пресс-службы Министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Ночная эвакуация двух девушек с потерпевшего крушение сухогруза «Рио» вблизи села Кабардинка завершилась благополучно. Спасательная операция, начавшаяся после поступления вызова на номер «112» в 22:00, потребовала применения специального альпинистского снаряжения из-за сложного рельефа местности и темноты.

Спасатели Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» оперативно прибыли на место происшествия.

«Преодолев крутой спуск со скалы, они поднялись на борт полузатонувшего судна, корпус которого был поврежден и представлял реальную опасность. Успешно эвакуировав девушек, спасатели доставили их на берег. К счастью, медицинская помощь пострадавшим не понадобилась», – сообщили в пресс-службе Министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Спасатели еще раз напомнили об опасности проникновения на сухогруз «Рио», который более восьми лет находится на мели. Разрушенные конструкции, острые металлические обломки, неустойчивые палубы и влажные, скользкие поверхности могут стать причиной серьезных травм или даже гибели.