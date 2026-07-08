Губернатор Кубани наградил многодетную семью Иконниковых за воспитание детей

Губернатор вручил награду многодетной семье за воспитание детей. Фото: пресс-службы администрации Сочи Фото: другой источник..

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручил медаль «Родительская доблесть» семье Иконниковых из Сочи. Награда вручена за примерное воспитание детей и активное укрепление семейных ценностей.

Торжественная церемония состоялась в Краснодаре в День семьи, любви и верности. На мероприятии присутствовали высокопоставленные гости, включая представителей духовенства и краевой администрации.

Супруги Марат и Екатерина Иконниковы воспитывают пятерых детей. Их наградили за добросовестное выполнение родительских обязанностей и значительный вклад в сохранение семейных традиций.

Губернатор отметил, что крепкие семьи – основа общества и государства. Он подчеркнул, что такие семьи, как Иконниковы, являются гордостью региона и примером для подражания. Они демонстрируют, что большая семья – это счастье, а сила – в единстве и взаимоподдержке.

Марат Иконников активно участвует в общественной жизни, помимо работы. Екатерина Иконникова занимается творчеством, поддерживает семьи участников СВО и развивает в детях нравственные качества.

Семья Иконниковых ценит совместное времяпрепровождение, предпочитая активный отдых на природе, посещение культурных и спортивных мероприятий. Одной из важных семейных традиций является поддержание медицинской династии – четвертое поколение Иконниковых посвятило себя этой профессии. В День Победы семья чтит память предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Дети Иконниковых демонстрируют успехи в учебе, творчестве и спорте. Старшая дочь Мария окончила колледж искусств и имеет спортивные достижения. Евгения продолжает медицинскую династию. Катерина – отличница, активно участвует в жизни школы и помогает фронту. Михаил занимается музыкой, спортом и туризмом. Младшая Полина отличается активностью и любознательностью.

Медаль «Родительская доблесть» – региональная награда, вручаемая родителям, воспитывающим четырех и более детей, за ответственное отношение к воспитанию и укрепление семейных институтов.