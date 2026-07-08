Вопросы топливного обеспечения Кубани рассмотрели на встрече с Цивилевым

Минэнерго и власти Кубани обсудили резервы топлива для сельского хозяйства. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края Фото: другой источник..

Глава российского Минэнерго Сергей Цивилев провел выездное заседание, посвященное насущным проблемам энергетической отрасли Кубани. Участниками встречи стали первый вице-губернатор Игорь Галась, представители краевой администрации и руководство энергетических предприятий.

На повестке дня стояли ключевые вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса Краснодарского края. Особое внимание было сосредоточено на обеспечении населения и предприятий достаточным количеством горючих материалов в период сельскохозяйственных работ и активного летнего туристического наплыва.

Сергей Цивилев отметил, что эти задачи находятся под пристальным наблюдением Министерства энергетики РФ. Ведомство, в сотрудничестве с региональными властями и нефтяными структурами, предпринимает все необходимые шаги для создания солидных топливных резервов в Краснодарском крае.

Были детально обсуждены аспекты подготовки объектов электрогенерации к грядущему осенне-зимнему сезону, а также меры по усилению безопасности объектов ТЭК.

В рамках своей рабочей поездки Сергей Цивилев также ознакомился с состоянием ряда энергетических объектов региона, оценив ход работ по их подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского края.