Вениамин Кондратьев возглавит совет по развитию морской политики Кубани

Кубань укрепляет морское направление государственной политики. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Морской совет будет развивать ключевые направления государственной морской политики в Краснодарском крае. Новое ведомство было создано по распоряжению губернатора региона Вениамина Кондратьева. Соответствующее распоряжение уже опубликовано на официальном интернет-ресурсе краевой администрации.

Руководить советом будет сам глава края. Его первыми помощниками станут вице-губернатор, отвечающий за ТЭК и ЖКХ, а также министр транспорта и дорожного хозяйства региона и директор ФГБУ «Администрация морских портов Черного, Азовского и Каспийского морей». Функции секретаря совета возложены на заместителя начальника одного из отделов краевого министерства транспорта.

В состав нового органа войдут руководители и их замы из профильных министерств и ведомств края, представители Законодательного Собрания региона, управлений ФСБ и МВД, Южной транспортной прокуратуры, начальники таможенных служб, портовые капитаны, главы муниципальных образований и другие заинтересованные лица.

Среди задач Морского совета — комплексный анализ морской активности, контроль за выполнением задач морской политики на Атлантическом направлении, а также разработка предложений по модернизации прибрежной и портовой инфраструктуры, укреплению российского флота и развитию сотрудничества с партнерскими государствами.