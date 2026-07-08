Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2026 19:04

Вениамин Кондратьев возглавит совет по развитию морской политики Кубани

Краснодарский край укрепляет морское направление государственной политики
Евгения ХАЛИКОВА
Кубань укрепляет морское направление государственной политики. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубань укрепляет морское направление государственной политики. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Морской совет будет развивать ключевые направления государственной морской политики в Краснодарском крае. Новое ведомство было создано по распоряжению губернатора региона Вениамина Кондратьева. Соответствующее распоряжение уже опубликовано на официальном интернет-ресурсе краевой администрации.

Руководить советом будет сам глава края. Его первыми помощниками станут вице-губернатор, отвечающий за ТЭК и ЖКХ, а также министр транспорта и дорожного хозяйства региона и директор ФГБУ «Администрация морских портов Черного, Азовского и Каспийского морей». Функции секретаря совета возложены на заместителя начальника одного из отделов краевого министерства транспорта.

В состав нового органа войдут руководители и их замы из профильных министерств и ведомств края, представители Законодательного Собрания региона, управлений ФСБ и МВД, Южной транспортной прокуратуры, начальники таможенных служб, портовые капитаны, главы муниципальных образований и другие заинтересованные лица.

Среди задач Морского совета — комплексный анализ морской активности, контроль за выполнением задач морской политики на Атлантическом направлении, а также разработка предложений по модернизации прибрежной и портовой инфраструктуры, укреплению российского флота и развитию сотрудничества с партнерскими государствами.