Фонд микрофинансирования Краснодарского края выдал кредиты на 1 млрд рублей

Предприниматели Кубани привлекли 1 млрд рублей за полгода Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года Фонд микрофинансирования Краснодарского края предоставил значительную финансовую помощь местному бизнесу, выдав 315 кредитов на сумму, превышающую 1 миллиард рублей.

Предприниматели и самозанятые жители региона могут воспользоваться более чем 20 разнообразными финансовыми инструментами. Эти предложения отличаются привлекательными процентными ставками, варьирующимися от 0,1% до 6,5% годовых в зависимости от приоритетности направления.

Как подчеркнул вице-губернатор Александр Руппель, льготное кредитование стимулирует предприятия к обновлению производственных мощностей, приобретению современного оборудования, расширению штата сотрудников и созданию новых рабочих мест. Наиболее активным сектором оказалась агропромышленная отрасль, представители которой привлекли 133 займа на сумму свыше 410 миллионов рублей, что составляет 40% от общего объема выданных средств. На втором месте расположился производственный сектор, получивший 60 кредитов объемом более 200 миллионов рублей (20% от общего объема). Третью позицию занимает логистика, чьи представители оформили 29 займов на сумму 97,8 миллиона рублей, или 10% от общей поддержки.

Оставшиеся средства были направлены на нужды бизнеса в таких сферах, как гостиничный сервис, общественное питание, строительство и другие важные для экономики края отрасли. Среди получателей поддержки преобладали индивидуальные предприниматели, которым было выдано 255 займов, тогда как юридическим лицам предоставили 60 кредитов. Подробная информация о действующих программах финансирования доступна на официальном портале Фонда микрофинансирования Краснодарского края.