Путин потребовал срочных мер по обеспечению топливом юга России

Нефтяные компании должны обеспечить поставки топлива АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами Правительства, посвященное работе топливного и транспортного комплексов страны. Ключевой темой стало обеспечение южных регионов и Крыма горюче-смазочными материалами. Глава государства потребовал принять меры по поддержке топливного рынка незамедлительно.

«Действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Решения должны быть приняты как можно быстрее», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент охарактеризовал возникшие трудности как временные, связав их с попытками противника сорвать туристический сезон. По мнению главы государства, цель этих действий — не только нанести экономический ущерб, но и создать нервозную обстановку в обществе.

«Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнима», — заявил Путин, добавив, что запас прочности российской энергосистемы остается одним из самых высоких в мире.

Глава государства поручил крупным нефтяным компаниям не ограничивать поставки топлива для независимых автозаправочных станций. В первую очередь топливом должны быть обеспечены государственные органы, правоохранительные структуры и силовые ведомства. При этом президент особо отметил, что население не должно испытывать дефицита или чрезмерной нагрузки.

Согласно докладу Минсельхоза РФ, на текущий момент проблем с поставками топлива для аграрного сектора нет. Владимир Путин выразил надежду, что стабильная ситуация в этой отрасли сохранится и в дальнейшем.