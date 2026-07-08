Силы ПВО отразили налет дронов в небе над Краснодарским краем

ПВО уничтожила 111 БПЛА в небе над 11 регионами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские системы противовоздушной обороны успешно пресекли крупномасштабную атаку беспилотников. В течение среды, 8 июля было нейтрализовано 111 вражеских летательных аппаратов самолетного типа. Операция по перехвату проходила в временном интервале с 8 утра до 8 вечера по московскому времени.

Дроны были ликвидированы в воздушном пространстве над несколькими регионами России, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Калужскую и Московскую области. Также беспилотники были уничтожены над территорией Краснодарского края, Крыма, а также в пределах Башкортостана и Татарстана. Помимо этого, воздушные цели были поражены над акваториями Азовского и Черного морей.

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, все идентифицированные воздушные объекты были успешно перехвачены и уничтожены, не достигнув своих предполагаемых целей.