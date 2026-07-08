В ДТП с «Мерседесом» на Кубани погиб байкер

35-летний байкер погиб в ДТП на трассе Джубга — Сочи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Кубани в ДТП с «Мерседесом» погиб мотоциклист. Авария произошла 8 июля около 18:30 в поселке Дагомыс на трассе Джубга — Сочи. По предварительным данным, 21-летний водитель Mercedes при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki.

35-летний байкер получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков. В настоящее время полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» рассказала, что в Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего приезжего из Дагестана. Мужчину обвиняют в угоне автомобиля и совершении аварии, повлекшей гибель двух человек.

Инцидент произошел в марте 2026 года на улице Ленина. По версии следствия, обвиняемый насильно высадил водителя из Chery Tiggo, сел за руль и попытался скрыться. На высокой скорости он не справился с управлением и протаранил автомобиль Nissan. В результате столкновения водитель и пассажир встречной машины скончались на месте.