Около 500 млн рублей инвестируют в завод гофрупаковки на Кубани

На «ИННОПРОМ-2026» подписано соглашение о развитии производства. Фото: пресс-службы министерства промышленной политики Краснодарского края

В Тимашевском районе 500 млн рублей вложат в модернизацию производства гофроупаковки. На выставке «ИННОПРОМ-2026» подписано соглашение о развитии производства. Документ скрепили подписями вице-губернатор Александр Руппель и председатель правления «СФТ Групп» Евгений Глезман.

Проект реализуют на базе индустриального парка «Тимашевск». Инвестиции в размере 500 млн рублей направят на модернизацию действующей площадки. К 2031 году предприятие планирует выйти на мощность 110 млн м² гофроупаковки в год, расширив ассортимент и повысив качество продукции.

«Наши предприятия обеспечивают 60% потребностей регионального АПК. За последние десять лет объем выпуска упаковки в крае вырос вдвое, и мы продолжим поддерживать локальных производителей, чтобы закрывать растущие запросы пищевой промышленности и ресторанного бизнеса», – отметил Александр Руппель.

По словам министра промышленной политики края Дмитрия Хмелько, сегмент бумажной промышленности демонстрирует стабильный рост. В 2025 году объем отгрузки товаров составил 31,7 млрд рублей (+2,7% к 2024 году). Положительная динамика сохраняется и в 2026 году: за пять месяцев объем отгрузки достиг 12,8 млрд рублей, что на 3,8% выше показателей прошлого года.