На Кубани более 300 семей получили остаток материнского капитала в 2026 году

Более 300 кубанских семей с начала года получили остаток материнского капитала Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года более 300 кубанских семей воспользовались возможностью единовременно получить неиспользованный остаток материнского капитала, если его сумма не превышает 10 тысяч рублей. Эти средства родители могут направить на любые свои нужды.

Как пояснили в Отделении Социального фонда России по Краснодарскому краю, оформить эту выплату максимально просто. Достаточно подать заявление через портал «Госуслуги», в клиентском офисе регионального Отделения СФР или в многофункциональном центре. Сумма выплаты будет равна фактическому остатку средств, но не более 10 тысяч рублей. Примечательно, что получить этот остаток можно независимо от возраста детей или материального положения семьи.

Процесс обработки заявлений занимает минимальное время: решение принимается в течение пяти рабочих дней, после чего средства перечисляются на указанный банковский счет еще в течение пяти рабочих дней.

«Материнский капитал — это поддержка семей, и мы делаем все возможное, чтобы родители могли воспользоваться ею максимально удобно и безопасно. Получить остаток средств можно быстро — через госуслуги или в наших клиентских офисах. Главное — не поддаваться на уговоры мошенников, которые обещают «обналичить» капитал: это незаконно и чревато потерей денег», — отметил управляющий Отделением СФР по Краснодарскому краю Дмитрий Фурса.

Жителя Кубани также напомнили, что материнский капитал можно использовать на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, получение ежемесячных выплат на детей до 3 лет, социальную адаптацию детей с инвалидностью или формирование накопительной пенсии родителей. Средства могут быть распределены сразу на несколько направлений.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону единого контакт-центра: 8 (800) 100-00-01.