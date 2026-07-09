Ясно и до +32: прогноз погоды в Краснодарском крае на 9 июля

В Краснодаре будут солнечно и жарко Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

9 июля в большинстве районов Краснодарского края установится по-настоящему погода. Небольшие осадки в виде кратковременных грозовых дождей возможны лишь в горных районах, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня территория Кубани окажется под влиянием барического максимума. Он сформирует малооблачную, сухую и по-летнему теплую погоду», – рассказал Леус.

В краевой столице 9 июля ожидается ясный и теплый день. Столбики термометров поднимутся до отметок +30…+32 °C. Ветер западный, умеренный, с порывами до 7 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, что несколько ниже нормы.

Во второй половине дня 10 июля в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Температурный фон останется прежним: ночью воздух прогреется до +18…+20 °C, а днем термометры покажут до +30…+32 градусов.