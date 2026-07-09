Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи сохраняется особый режим работы автозаправочных станций. По администрации курорта данным на 09:00 9 июля, в городе функционируют 50 АЗС, однако ситуация с отпуском топлива остается ограниченной.

На 30 АЗС действуют лимиты на объем горючего: автомобилистам разрешено заливать в бак не более 30 литров топлива, а на станциях сети «Лукойл» — не более 20 литров. При этом на двух АЗС этой сети горючее доступно исключительно по топливным картам.

Ассортимент топлива в целом сохраняется: дизель есть на 38 станциях, АИ 95 и АИ 92 — на 30, АИ 100 — на 23 АЗС. Сжиженный газ можно найти на 12 станциях.

Часть заправочной инфраструктуры временно выведена из оборота: четыре АЗС не отпускают топливо, еще четыре находятся на плановом ремонте.

Кроме того, работа АЗС зависит от внешних факторов: согласно внутренним регламентам сетей, при сигнале воздушной тревоги станции приостанавливают обслуживание. После окончания тревоги выдерживается пауза в 15–20 минут — и только при отсутствии повторного сигнала заправки возвращаются к штатному режиму.

«Просьба не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж», – призвали в мэрии Сочи.