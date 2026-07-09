На всех АЗС курорта полностью запрещен отпуск топлива в канистры и любые другие емкости Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Анапе сохраняется особый режим отпуска топлива на автозаправочных станциях. По данным администрации города на 09:309 июля, в курортном городе работают 26 АЗС.

Собственники ряда станций ввели дополнительные ограничения. На 10 АЗС топливо отпускают исключительно по топливным картам либо только для спецтранспорта. Еще на 13 станциях действуют лимиты на объем заправки в бак:

- на двух АЗС — АИ 95 не более 20 литров;

- на пяти АЗС — АИ 92, АИ 95 и ДТ не более 30 литров;

- на трех АЗС — АИ 92, АИ 95 и ДТ не более 40 литров;

- на семи АЗС — ДТ не более 50 литров;

- на трех АЗС — ДТ не более 60 литров;

- на одной АЗС — ДТ не более 200 литров.

При этом на всех АЗС курорта полностью запрещен отпуск топлива в канистры и любые другие емкости — заправка возможна только в топливный бак автомобиля.

По наличию марок топлива ситуация следующая: дизельное топливо есть на всех 26 станциях, АИ 95 — на 21 АЗС, АИ 92 — на 18 станциях. Высокооктановый бензин АИ 100 временно отсутствует в продаже.

Власти отмечают, что данные могут меняться в течение дня. Для стабилизации топливного баланса меры принимаются на всех уровнях.

«Большая просьба не закупать топливо впрок – это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – призывают в мэрии Анапы.