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НовостиПолитика9 июля 2026 7:42

Украинские БПЛА атаковали американский нефтяной танкер у берегов Новороссийска

Нефтяной танкер США Yasa Polaris подвергся удару украинских дронов в Черном море
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Украинские беспилотники атаковали американский танкер у берегов Новороссийска

Украинские беспилотники атаковали американский танкер у берегов Новороссийска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Нефтяной танкер Yasa Polaris, принадлежащий американской компании Chevron, подвергся атаке украинских беспилотников в Черном море у берегов Новороссийска. Инцидент произошел 8 июля, когда судно следовало на погрузку в нефтеналивной терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

По информации, подтвержденной корпорацией Chevron, БПЛА атаковали танкер на подходе к терминалу. Несмотря на удар, представители компании заявили, что произошедшее не повлияло на операционную деятельность Chevron и ее поставки. Танкер Yasa Polaris остается на плаву и направляется в безопасный порт, сообщает информационное агентство Reuters.

Произошедшие 8 июля атаки прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это именно проявление террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры», – сказал он.