Украинские беспилотники атаковали американский танкер у берегов Новороссийска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Нефтяной танкер Yasa Polaris, принадлежащий американской компании Chevron, подвергся атаке украинских беспилотников в Черном море у берегов Новороссийска. Инцидент произошел 8 июля, когда судно следовало на погрузку в нефтеналивной терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

По информации, подтвержденной корпорацией Chevron, БПЛА атаковали танкер на подходе к терминалу. Несмотря на удар, представители компании заявили, что произошедшее не повлияло на операционную деятельность Chevron и ее поставки. Танкер Yasa Polaris остается на плаву и направляется в безопасный порт, сообщает информационное агентство Reuters.

Произошедшие 8 июля атаки прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это именно проявление террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры», – сказал он.