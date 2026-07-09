Главный врач ККБ №1 Владимир Порханов награжден медалью Министерства обороны РФ

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Главный врач Научно-исследовательского института — Краевой Клинической больницы № 1 имени профессора С. В. Очаповского, академик РАН, доктор медицинских наук Владимир Порханов удостоен высокой ведомственной награды Министерства обороны РФ. Известному кубанскому хирургу вручили медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

Под руководством Владимира Порханова коллектив Первой краевой больницы на протяжении нескольких лет оказывает всестороннюю помощь военнослужащим и их близким. Это направление является одним из важнейших в деятельности ведущей клиники региона. ККБ №1 тесно взаимодействует с военным госпиталем, принимая на лечение наиболее тяжелых пациентов, которым требуются сложные операции и высокотехнологичная медицинская помощь. В борьбе за здоровье раненых бойцов задействованы лучшие специалисты больницы: вертебрологи, нейрохирурги, травматологи и сосудистые хирурги высочайшего уровня.

Помимо работы в Краснодаре, врачи Первой краевой регулярно выезжают в командировки в новые регионы России, где обмениваются опытом с коллегами из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской области.

«В прошлом году в Донецке хирурги бригада хирургов за четыре дня провела 20 сложных операций, 11 из которых академик Порханов выполнил лично», – рассказали в пресс-службе НИИ-ККБ №1.

С начала спецоперации научно-исследовательский коллектив ККБ №1 активно занимается вопросами военно-полевой хирургии, изучая передовые клинические и технические подходы к реабилитации пациентов с минно-взрывными и боевыми травмами. Накопленным опытом специалисты Первой краевой больницы регулярно делятся на стратегических совещаниях и профессиональных конгрессах с военными и гражданскими коллегами.

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