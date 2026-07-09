ВТБ: объем выдач автокредитов на Кубани в июне превысил 760 млн рублей

Фото: пресс-служба ВТБ

Так, в июне краснодарцы оформили в ВТБ 458 автокредитов на сумма в более чем в 760 млн рублей против 428 автокредитов на 692 млн рублей в мае. Эксперты связывают это с растущим спросом на новые авто и сезонностью.

Краснодарский край сохраняет лидерство по объему выдачи и за первое полугодие — более 3,6 млрд рублей. Первое место традиционно сохраняется за Москвой и Московской областью: здесь за полугодие ВТБ выдал на покупку машин более 17,5 млрд рублей. В тройку также входят Санкт-Петербург с Ленинградской областью (более 6,1 млрд рублей).

По предварительным оценкам аналитиков банка, за январь–июнь россияне взяли в банках на покупку автомобилей около 894 млрд рублей — на 41% больше, чем в первом полугодии 2025 года. На фоне отпускного сезона июньские выдачи замедлились: рост составил лишь 1% по сравнению с маем, до 174 млрд рублей. Однако это на 31% выше июня прошлого года, что подтверждает уверенное восстановление рынка.

«Продажи первого полугодия оказались выше наших ожиданий. Ключевой драйвер — спрос на новые авто: число сделок по ним выросло более чем на четверть год к году, а объём — вдвое. Новые машины более привлекательны за счёт господдержки, тогда как сегмент авто с пробегом сдерживается всё ещё высокими рыночными ставками. Активное вовлечение производителей в субсидирование ставок — ещё один значимый драйвер: если в декабре прошлого года на такие программы приходилось около 14%в наших выдачах, то в июне этого — уже 40%», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.