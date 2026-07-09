В реконструкцию санатория «Белые ночи» в Сочи инвестировали 10 млрд рублей

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Знаменитый сочинский санаторий «Белые ночи» в Лазаревском районе, которому 7 августа исполнится 50 лет, масштабно реконструируют. На эти цели направили около 10 миллиардов рублей инвестиций. По завершении проекта номерной фонд санатория значительно увеличится и достигнет 1200 единиц.

«Мы продолжаем системно восстанавливать санаторно-курортную базу Сочи в рамках стратегии долгосрочного развития курорта. Проект в Лазаревском районе – яркий пример комплексного подхода, где в едином архитектурном ансамбле объединяются сильный медицинский центр, современный номерной фонд и бережно сохраненный дендропарк», – отметил мэр Сочи Андрей Прошунин после того, как лично проинспектировал ход работ на объекте.

Он также отметил, что инвестор не только возрождает знаковый объект, но и создает эталон качественного оздоровительного отдыха.

В настоящее время на объекте активно ведется реконструкция существующих зданий и параллельное строительство новых корпусов. Ожидается, что модернизация вдохнет новую жизнь в здравницу, а также станет мощным стимулом для дальнейшего развития гостиничной инфраструктуры Лазаревского района.

После полного обновления гостям будет доступен весь спектр санаторно-курортных услуг. Медицинский профиль, являющийся визитной карточкой «Белых ночей» на протяжении полувека, будет не только сохранен, но и модернизирован. Территорию санатория, включающую уникальный дендропарк, благоустроят с учетом всех современных требований к комфорту и доступности, сообщает мэрия Сочи.