Новая площадка ГТО открылась в Павловском районе Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Павловском районе Кубани появилась новая площадка для выполнения нормативов комплекса ГТО. Ее построили в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Пространство оснастили современным оборудованием: здесь есть брусья, турники, помосты для отжиманий, а также отдельные зоны для воркаута. Площадка рассчитана на людей разного возраста и уровня спортивной подготовки.

Министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Новах отметил значимость развития комплекса «Готов к труду и обороне». По его словам, ГТО помогает формировать культуру регулярных занятий спортом, прививать полезные привычки и объединять людей.

«Это пространство возможностей, где каждый, независимо от возраста и уровня подготовки, может сделать шаг навстречу здоровью и личным рекордам, – сказал Новах. – Благодаря тому, что такие площадки появляются в муниципалитетах, спорт становится по-настоящему доступным, а занятия – частью повседневной жизни».