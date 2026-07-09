В Сочи средняя загрузка средств размещения составила 78% на начало июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи средняя загрузка средств размещения составила 78% на начало июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На курорте единовременно отдыхают 160 тысяч туристов. Всего с начала 2026 года Сочи принял более 3,5 млн гостей.

«С началом июля, несмотря на все современные вызовы, турпоток немного вырос. Море уже прогрелось до комфортных 25 градусов, что важно для семей с детьми. Именно на них нацелен основной блок преференций в рамках нашей концепции “Выбирай Сочи – 2026”. Но вместе с тем главная задача сегодня – обеспечить безопасный отдых нашим гостям», – сказал замглавы Сочи Сергей Сомко.

На курорте борются с несанкционированной торговлей в гостевых зонах, торговлей контрафактным алкоголем и пресекают нелегальные джипинг-экскурсии. Специалисты Роспотребнадзора следят за качеством морской воды. С начала 2026 года исследовано около 3,5 тысяч проб. По результатам они соответствуют нормам.