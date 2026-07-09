Мать умершей на Бали сочинки продала земельный участок для оплаты долга клинике

Женщина умерла от острого отравления. Фото: соцсети

Прах 50-летней Анны Коростылевой доставят на родину после кремации. Тело погибшей на Бали от отравления вином жительницы Сочи медики выдали после того, как ее мать заплатила клинике за лечение. Сумма долга составляла около 1,2 млн рублей. Как удалось выяснить "КП"-Кубань", 75-летней пенсионерке пришлось продать для этого земельный участок.

"Мы не смогли собрать всю необходимую сумму, и маме Ани пришлось продать недвижимость, чтобы закрыть оставшиеся расходы", - говорят знакомые Анны.

Жительница Сочи впала в кому на острове Бали в начале июня после того, как попробовала местное вино из придорожного кафе. Женщина почувствовала себя плохо, ее доставили в больницу. Индонезийские врачи поставили диагноз - острое отравление метанолом. Анна умерла, не приходя в сознание. Ее тело кремировали и доставят в Сочи через несколько недель.