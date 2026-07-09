Из Краснодарского края и Адыгеи экспортировано 19,2 млн тонн зерна Фото из архива КП

Из Краснодарского края и Адыгеи с начала 2026 года экспортировано 19,2 млн тонн зерновой продукции. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Основную часть зерновой продукции поставили в Египет (4,6 млн тонн), Турцию (2,9 млн тонн) и Судан (1,3 млн тонн). Поставки кубанского зерна в Китай выросли на 60% – с начала года экспортировано более 1 млн тонн продукции.

В основные поставки вошли продовольственный горох (471,8 тысячи тонн), подсолнечный шрот (299,3 тысячи тонн) и продовольственные семена льна (187,6 тысячи тонн). При экспорте наиболее востребованы пшеница (15,7 млн тонн), горох (850 тысяч тонн) и ячмень (594 тысячи тонн)

«Осуществлен контроль соответствия партий продукции фитосанитарным требованиям стран-импортеров. Все экспортные партии сопровождаются фитосанитарными сертификатами», – сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.