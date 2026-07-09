Бизнес на Кубани стал отправлять на 17% больше посылок через «Почту России»

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Объем корпоративных отправлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг порядка 2,1 млн единиц. Об этом «Бизнес ФМ Краснодар» сообщили в пресс-службе «Почты России».

Главным драйвером роста в этом сегменте стали онлайн-ритейлеры и продавцы маркетплейсов. Также услугами активно пользуются производственные предприятия для отправки готовой продукции оптовикам и B2B-сегмент для пересылки документов. При этом общий объем всех почтовых отправлений в регионе сократился на 12%, составив 31 млн единиц. Сроки доставки на Кубани при этом сократились в среднем на 30% за счет модернизации сортировочных процессов и оптимизации логистических маршрутов. На данный момент почтовая сеть края включает 1258 отделений, в 870 из которых открыты пункты выдачи заказов.

В сфере денежных переводов в Краснодарском крае зафиксировано снижение показателей. Объем переводимых средств сократился на 7%, количество транзакций упало на 20%, а средний чек перевода уменьшился на 17%. Около 97% от общего объема денежных переводов пришлось на физических лиц.