Подростки из Динского района собирали клубнику Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 23 тысяч кубанских подростков нашли работу на лето. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Самыми популярными направлениями стали сельское хозяйство, городское благоустройство и сфера услуг.

«Чаще всего подростки на летних каникулах трудятся в качестве подсобных рабочих, фасовщиков и комплектовщиков товаров, курьеров, уборщиков производственных и служебных помещений, а также занимаются благоустройством и озеленением территорий», – сказала вице-губернатор региона Елена Воробьева.

Всего подросткам доступно более 34 тысяч временных рабочих мест.

Подростки из Динского района собирали клубнику, а в Лабинском районе – участвовали в организации музейных экскурсий и костюмированных мероприятий.

В Белореченске школьников привлекли в качестве подсобных рабочих в клиники. Подростки знакомятся с работой младшего медперсонала. К зарплате они получают надбавку – от 1,8 до 3,7 тысячи рублей в месяц.

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут найти вакансию и подать заявление в кадровом центре в своем муниципалитете или на сайте «Работа России».