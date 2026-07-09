Над Черным морем заметили самолет-разведчик НАТО Фото из архива КП

Самолет-разведчик НАТО замечен над нейтральными водами в южной части Черного моря. Об этом сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза. Уточняется, что борт курсирует с запада на восток и обратно, не входя в воздушное пространство какой-либо из стран.

По словам источника, самолет взлетел с аэродрома в Констанце, где базируется не первый месяц. Затем борт вышел на полет над морем через полетные районы, подконтрольные румынским и болгарским диспетчерам.

«Самолет движется на высоте около 10,5 км вне коридоров, установленных для гражданской авиации», – цитирует источник ТАСС.

Этот же самолет-разведчик два дня подряд кружил в районе Калининградской области, для чего использовал воздушное пространство Литвы, Польши и сектора над нейтральными водами Балтийского моря.