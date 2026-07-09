Роспотребнадзор опроверг сообщения о случаях «зуда купальщика» на Кубани

Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю опровергло распространившуюся в социальных сетях информацию о регистрации случаев церкариоза, известного как «зуд купальщика», на территории региона. Об этом ведомство сообщило интернет-порталу «Кубань 24».

Ранее в ряде телеграм-каналов и соцсетях появились сообщения о том, что вспышка этого острого паразитарного заболевания охватила восемь российских регионов, включая Краснодарский край. Утверждалось, что отдыхающие массово заражаются личинками паразитов (церкариями) во время купания в водоемах, что приводит к сильному зуду, появлению волдырей и последующим нагноениям при расчесывании ран.

«Случаев заражения церкариозом в Краснодарском крае на сегодняшний день не зарегистрировано», — заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, опровергнув слухи об эпидемиологической угрозе на Кубани.

Специалисты ведомства добавили, что личинки паразитов действительно могут обитать в пресных водоемах со стоячей водой или слабым течением, однако качество воды в санкционированных местах для купания в регионе находится под постоянным лабораторным контролем санитарных врачей.