В Краснодаре участились утечки газа из-за аварийных печей-форсунок Фото: «Краснодаргоргаз»

В Краснодаре участились утечки газа из-за аварийных печей-форсунок. Специалисты с начала 2026 года выезжали к абонентам 36 раз.

Из-за изношенности или неправильного использования газовых отопительных печей происходили возгорания и утечки газа. Газовики отключили более 200 таких приборов.

Всего в Краснодаре установлено более 8 тысяч газовых отопительных печей. Чаще всего возгорания происходят из-за неработающей автоматики безопасности, стабилизаторов тяги, которых нет, утечек, забитых дымоходов и повреждений корпуса самой печи. Часто оборудование выходит из строя из-за круглосуточной работы – производителем же установлен период одного натопа не более 2-3 часов. Затем требуется длительное охлаждение.

«Отопительная печь – это морально и технически устаревший вид газовых приборов. В свое время их часто устанавливали в домах для оперативного решения проблем с отоплением людей. Но спустя годы это оборудование стало представлять опасность для собственников и их близких», – сказал начальник отдела по ремонту и обслуживанию газового оборудования «Краснодаргоргаза» Анзор Тлехас.