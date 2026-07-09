Исследователи объяснили психологическую привязанность человека к морю

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Повторные поездки на побережье зачастую продиктованы не просто потребностью в очередном отпуске, а стремлением человека заново пережить определенные физические и эмоциональные ощущения. К такому выводу пришли специалисты, изучающие психологию туристического поведения, сообщает Южный Федеральный.

По мнению исследователей, главными стимулами возвращения на курорты становятся сенсорные триггеры: вкус соленой воды, звук гальки под ногами и сильное ощущение свободы. При этом люди, никогда не бывавшие на побережье, не испытывают тоски по такому отдыху, поскольку человеческая психика устроена так, что не способна сожалеть о непережитом опыте. Однако первый же визит на побережье кардинально меняет шкалу восприятия: после бескрайней морской глади привычные пресные водоемы начинают казаться слишком мелкими.

Эксперты резюмируют, что море выступает в роли мощного эмоционального катализатора, а сенсорный опыт от его посещения формирует у человека устойчивую психологическую связь на всю жизнь.