Десятиклассник протестировал уникальные тренажеры для отработки сложных элементов пилотажа Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В школах Краснодара откроют 10 аэрокосмических классов. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

«Для того, чтобы ребята могли ознакомиться с профессиями в аэрокосмической отрасли, получить практические навыки и осознанно выбрать дальнейший образовательный и профессиональный путь, в новом учебном году будут открыты 10 аэрокосмических классов. Для ребят организуют экскурсии в музеи, встречи с инженерами, конструкторами и космонавтами», – сказал Евгений Наумов.

Десятиклассник школы № 30 Михаил Батрак побывал на экскурсии в Краснодарском высшем военном авиаучилище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова. Ученик мечтает связать свою жизнь с авиацией, о чем рассказал главе города на итоговом слете «Школы с мэром». Евгений Наумов помог организовать экскурсию по училищу, на которую ученик пришел с папой. Отец Михаила был военным и служил летчиком.

Школьник посетил учебно-тренировочный комплекс, в котором находится уникальные тренажеры для отработки сложных элементов пилотажа. Михаил Батрак протестировал их – ощутил себя за штурвалом ДА-42Т, учился выполнять трюки на самолете Як-130 и катапулитьроваться на специальном аппарате.