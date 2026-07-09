В Анапе весь общественный транспорт планируют перевести на газомоторное топливо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Анапе весь общественный транспорт планируют перевести на газомоторное топливо в 2027 году. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Всего в регионе насчитывается 42 газозаправочные станции и более 1,1 тысячи автобусов, которые работают на газомоторном топливе.

«Краснодарский край, будучи курортным и аграрным регионом, взял курс на перевод общественного транспорта, коммунальной и сельскохозяйственной техники на метан. Забота об экологии важнейший для нас фактор. Сами перевозчики отмечают положительный экономический эффект – газомоторное топливо дешевле и позволяет продлить ресурс техники», – сказал Вениамин Кондратьев.

В крае планируют продолжать закупку такой техники и увеличивать строительство газовых заправок. Губернатор Кубани отправился с рабочим визитом в Санкт-Петербург – один из лидеров в этой сфере – для изучения опыта по переходу общественного транспорта на газ. Ранее Ленинградская область вошла в пятерку лидеров по развитию газомоторного топлива, сообщало издание Online47.