В ЗСК обсудили перспективы развития Павловского района

Фото: пресс-служба ЗСК

Руководитель краевого парламента напомнил, что депутаты Кубани в течение месяца анализировали положение дел на рассматриваемой территории, имели возможность на месте ознакомиться с ее потенциалом, работой предприятий и соцучреждений. Упомянул руководитель Законодательного Собрания и о собственной рабочей поездке в Павловский район, состоявшейся в начале текущей недели.

- Посетив ряд предприятий, мы с коллегами отметили, что местный бизнес уверенно чувствует конъюнктуру и пользуется выгодным географическим положением района, расположившегося на пересечении двух федеральных трасс. Павловские компании обеспечивают своей продукцией не только Краснодарский край, но и наладили экспорт, - сказал Юрий Бурлачко.

Также, по мнению председателя ЗСК, муниципалитет активно использует инструментарий краевых госпрограмм и региональных проектов для привлечения средств на строительство социальных учреждений и благоустройство территорий.

Перейдя к проблемам, сдерживающим развитие Павловского района, Юрий Бурлачко отметил убыточность местных водоснабжающих предприятий, отсутствие у них инвестиционных программ и тарифов на подключение к системе холодного водоснабжения за нагрузку.

Свою оценку деятельности администрации Павловского района дали депутаты ЗСК. Результаты анализа курируемых направлений озвучили Сергей Болдин, Николай Петропавловский, Владимир Лыбанев, Сергей Носов, Сергей Орленко, Александр Поголов, Иван Тутушкин, Андрей Булдин и Алексей Титов.

Обобщая выводы коллег, председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев сообщил, что Павловский район в 2025 году участвовал в реализации 8 региональных программ и привлек более 617 млн рублей. Также заместитель председателя Законодательного Собрания Владимир Бекетов обратил внимание руководства Павловского района на важность системной работы с молодежью, проживающей в муниципалитете.

По результатам обсуждения руководитель ЗСК поручил профильному комитету внести в итоговую резолюцию заседания советующие рекомендации по вопросам молодежной политики, сферы ЖКХ и капитального ремонта учреждений культуры.