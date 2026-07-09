В Краснодаре временно изменится график трамваев №2 и 4 Фото из архива КП

В Краснодаре временно изменится график трамваев №2 и 4. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Изменения связаны с ремонтом трамвайного переезда на пересечении улиц Мира и Коммунаров.

Для трамвая №4 они будут действовать вечером 10, 13, 14, 15, 16 и 17 июля. Последние составы отправятся из Комсомольского микрорайона в 21:47, а от улицы – в 22:19. После 23:00 трамваи из Комсомольского микрорайона проследуют до улицы Гоголя, затем по улицам Коммунаров и Колхозной – до разворотного кольца на улице Колхозной.

Вечером 11 и 12 июля последние трамваи № 2 отправятся от улицы Декабристов в 21:24, от улицы Индустриальной – в 22:10. После 23:00 составы проследуют от улицы Декабристов по улицам Коммунаров и Гоголя до ж/д вокзала Краснодар-I.