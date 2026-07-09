Сбер рассказал историю многодетной семьи из Краснодара, превратившей хобби в успешный бизнес

Фото: пресс-служба Сбербанка

Её путь — яркий пример того, как поддержка близких, настойчивость и участие в социальных проектах помогают превратить увлечение в дело всей жизни.

Анна участвовала в образовательном проекте «Мой старт — мой район», который в 2025 году проводился Благотворительным фондом «Дом ИНСИТИ» и Сбером при поддержке гранта Губернатора Краснодарского края. Проект был создан для женщин в декрете, многодетных мам и тех, кто хочет совмещать семью с собственным делом. На тот момент у неё уже было трое маленьких детей.

В течение нескольких месяцев Анна посещала все занятия, которые проходили по субботам. На каждое из них она приходила с грудным малышом на руках. Участие в проекте, где она получила знания по маркетингу, юридическим основам бизнеса и финансовой грамотности, стало важным этапом в развитии семейного дела.

Анна Гирич, предприниматель:

«Наш бизнес начался не с идеи разбогатеть, а с желания строить общее будущее. Мы с мужем всегда знали: когда рядом надёжное плечо, любые трудности превращаются в шаги к мечте, а не в повод остановиться. Дети стали сердцем нашей команды — это ради них и вместе с ними мы растем. В делах и проектах у каждого своя зона ответственности, свои сильные стороны и все важные решения мы принимаем вместе. И сегодня, чувствуя такую опору, мы уже не боимся мечтать шире — например, задумываемся о теплицах с овощами. Потому что настоящая сила не в одном человеке, а в семье, которая умеет любить, верить и идти вперёд вместе».

Сейчас Анна вместе с мужем Дмитрием успешно развивают семейный бизнес. Их ферма по выращиванию микрозелени — это не просто хобби, а полноценное предприятие, которое приносит доход и даёт возможность быть с семьёй, уделять внимание детям. Супруги планируют запуск новых проектов.

Светлана Гладкина, директор управления развития малого бизнеса Юго-Западного банка Сбербанка:

«Подобные истории доказывают главный принцип устойчивого бизнеса: за каждым успешным предприятием стоят не только финансовые модели и стратегии, но и простые человеческие опоры — готовность прийти на выручку, способность слышать друг друга и договариваться, подставить плечо в минуты сомнений. Это не громкие фразы, а самая надежная фундаментальная основа для любых, даже самых смелых свершений. И мы рады быть рядом, поддерживая тех, кто строит своё будущее на таком прочном основании».