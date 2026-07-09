В Сочи по решению суда снесут многоэтажку-самострой Фото из архива КП

В Сочи по решению суда снесут многоэтажку-самострой. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Два застройщика возвели четырехэтажный дом на улице Санаторной. Но помещение существенно превысило параметры разрешенного строительства.

Кроме того, дом не являлся индивидуальным жилым домом, как указано в документах, не соответствовал требованиям безопасности и создавал угрозу для жизни и здоровья граждан. В частности, не соблюдены требования строительства в зонах с особыми условиями использования территории (оползневых процессов) и противопожарной безопасности.

Снести дом должны сами застройщики. Если решение суда не исполнят в течение двух месяцев, с застройщиков будет взыскана неустойка – 100 тысяч рублей в день за каждый день просрочки.

Если срок на добровольный снос застройщиками истечет, исполнить решение суда обязана мэрия. Для этого администрация привлечет стороннюю организацию. Расходы, в свою очередь, будут взысканы с застройщиков.