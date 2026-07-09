Сбер: жители Кубани увеличили спрос на счета в серебре в 2,5 раза

Фото: пресс-служба Сбербанка

По итогам января-мая 2026 года общий объем средств, направленных в цифровые драгоценные металлы в регионе, превысил 9 млрд рублей. Это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«На золото приходится 83,6% от всего объема. При этом за год спрос на открытие счетов в серебре вырос в 2,5 раза, достигнув объема более 1 млрд рублей. Также жители Краснодарского края проявляют интерес к платине и палладию — спрос на них увеличился в 1,5 и 1,1 раза соответственно. Растущая популярность цифровых инструментов среди частных инвесторов обусловлена их удобством и эффективностью. Обезличенные металлические счета дают возможность покупать драгметаллы в любом объеме, проводить операции онлайн, а также избавляют от затрат на физическое хранение слитков. Благодаря этим преимуществам цифровые активы из драгоценных металлов становятся ключевым элементом стратегий по сохранению капитала и его диверсификации для все большего числа инвесторов».