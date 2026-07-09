Дом Косякина продолжают восстанавливать в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Дом Косякина продолжают восстанавливать в Краснодаре. Реставрацию выполняют в старинном здании на улице им. Кондратенко в Краснодаре.

Дом в стиле модерн построили в начале XX века. Помещение принадлежало кубанскому архитектору Александру Косякину. Он же был автором проекта.

В доме жила семья архитектора. В 1930-е годы здание сделали под коммунальные квартиры. Позже владельцы неоднократно менялись.

Затем здание перешло в собственность организации, которая не поддерживала порядок в здании. Помещение обветшало и стало аварийным.

Управление госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края через суд изъяло дом Косякина. В 2024 году стартовала реставрация.

Специалисты усилили фундаменты, убрали внутренние перегородки, восстановили кирпичные аттики, обновили стропильную систему, кровлю и заменили аварийные конструкции. Воссозданы деревянные оконные блоки.

Продолжается реставрация фасадов и изготовление утраченных элементов. Это, в частности, водосточные трубы, воронки кровли, дверные блоки, покрытие пола из метлахской плитки.