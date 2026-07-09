Кубанский студент подписал контракт в войска беспилотных систем Фото из архива КП

Студент КубГАУ подписал контракт в войска беспилотных систем. По прибытии в военный комиссариат он прошел медкомиссию, подписал документы и на пункте отбора в Краснодаре заключил контракт.

Решение молодого человека связано с гибелью дедушки, который отдал службе в армии всю жизнь. Одним из факторов, повлиявших на его решение, стали и социальные гарантии для бойцов СВО. В том числе это бесплатное образование.

«Непосредственно выплаты за заключение контракта. Помощь родственникам и семье», – сказал студент.

Университет предоставил возможность продолжить учебу, проходя службу в войсках беспилотных систем. Составлен график освоения учебной программы. Экзамены студент сможет сдать, находясь в отпуске.

Совсем недавно молодого человека командование воинской части отпустило важное событие – свадьбу.

«На прошлой неделе официально стал мужем. Этот день стал самым счастливым для меня в армии», – сказал боец.