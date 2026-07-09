Психолог в Краснодаре объяснила, почему люди перестают верить в себя

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Состояние выученной беспомощности, при котором человек теряет веру в возможность влиять на свою жизнь, является результатом накопленного негативного опыта, а не лени. Об этом телеканалу «Краснодар» сообщила психолог Диана Подольская.

По ее словам, этот синдром формируется постепенно после череды ситуаций, которые человек не мог контролировать. Распознать состояние можно по избеганию новых возможностей, отказу от действий при первых трудностях и убеждению в бессмысленности любых усилий.

Для преодоления выученной беспомощности Подольская рекомендовала ставить перед собой небольшие, легковыполнимые задачи. Такой подход позволяет поэтапно вернуть ощущение контроля над собственной жизнью и зафиксировать первые успехи.