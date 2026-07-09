Краевой День здоровья пройдет в Сочи Фото из архива КП

Краевой День здоровья пройдет в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

День здоровью проведут 11 июля по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Жители Сочи бесплатно и без очереди проконсультируются со специалистами по репродуктивному здоровью. День здоровья охватит все поликлиники города.

«В прошлом году участниками акции стали более семи тысяч человек. В этом году особое внимание уделено репродуктивной диспансеризации – обследованию, которое помогает своевременно выявить патологии и сохранить здоровье. Пройти обследование можно бесплатно, быстро в поликлинике по месту жительства», – сказал министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий В 2026 году в Сочи репродуктивное здоровье проверили почти 30 тысяч человек. В бесплатной диспансеризации могут участвовать мужчины и женщины в возрасте от 18 до 49 лет по паспорту и полису ОМС.