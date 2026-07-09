Нейросети помогут россиянам эффективно готовиться к поиску работы

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Нейросети способны значительно повысить эффективность соискателей на рынке труда, помогая выделить ключевые навыки в резюме и адаптировать его под требования конкретного работодателя. Об этом NEWS.ru заявила руководитель «Платформы ИИ-агентов» направления Т1 ИИ (IT-холдинг Т1) Татьяна Сеземина.

По словам эксперта, искусственный интеллект может не только редактировать текст, но и проводить глубокий анализ информации о компании из множества источников. Это позволяет кандидату переформулировать резюме, расставляя акценты на наиболее релевантных навыках, проектах и достижениях.

На этапе подготовки к собеседованию ИИ может составить список вероятных вопросов, предложить наиболее релевантные ответы и даже провести тренировочное интервью. Голосовые ИИ-ассистенты при этом моделируют живой диалог, уточняют детали и адаптируют сценарий в зависимости от реакции кандидата.

Сеземина подчеркнула, что подобные инструменты становятся особенно актуальными в условиях жесткой конкуренции на российском рынке труда.

«Сейчас на одну вакансию в среднем приходится почти 10 активных резюме. Это рекордный показатель за последние восемь лет», — отметила она. При этом преимущество получают не те, кто полностью делегирует поиск работы нейросетям, а те, кто умеет использовать их как инструмент для более качественной подготовки, что повышает шансы на успешное трудоустройство.