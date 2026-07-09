Штраф до 3 тысяч руб. грозит за неправильную утилизацию люминесцентных ламп

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Выбрасывание энергосберегающих люминесцентных ламп в обычные мусорные контейнеры может грозить административным штрафом в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Об этом в беседе с изданием «Абзац» сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, люминесцентные лампы содержат пары ртути, что относит их к отходам первого класса опасности. Утилизация таких предметов вместе с бытовым мусором может быть квалифицирована по части 1 статьи 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая регулирует соблюдение экологических требований при обращении с отходами. В отличие от них, безопасные лампы накаливания или современные светодиодные можно выбрасывать в обычный контейнер, предварительно обернув их плотной бумагой.

Бондарь отметил, что организацией мест накопления опасных бытовых отходов I и II классов (таких как люминесцентные лампы и батарейки) обязаны заниматься управляющие компании. Для этого обычно используются специальные герметичные экобоксы оранжевого цвета, которые служат международным маркером экологической опасности.

Эксперт добавил, что хотя привлечь к ответственности конкретного нарушителя на практике бывает трудно, технологии видеонаблюдения на площадках для сбора отходов могут в будущем автоматизировать фиксацию подобных проступков. Поэтому привычку правильно утилизировать опасный мусор лучше формировать заранее. Информацию о расположении пунктов приема или установленных экобоксов жильцы могут получить в своих управляющих компаниях.