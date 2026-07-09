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НовостиОбщество9 июля 2026 15:21

Сочи и Тель-Авив свяжет новый авиамаршрут

Полёты из Сочи в Тель-Авив начнутся 27 октября
Евгения ХАЛИКОВА
Самолёты SSJ-100 соединят Сочи и Тель-Авив

Самолёты SSJ-100 соединят Сочи и Тель-Авив

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания Red Wings анонсировала открытие регулярного сообщения между Сочи и Тель-Авивом. Согласно заявлению пресс-службы компании, полеты начнутся с 27 октября и будут выполняться четыре раза в неделю.

На данном маршруте будут задействованы российские самолеты SSJ-100. Вылеты из аэропорта Сочи запланированы на 17:30, а время в пути составит примерно 3 часа.

Стоит отметить, что география полетов из аэропорта Сочи продолжает расширяться на Ближнем Востоке. Ранее авиакомпания «Азимут» запустила еженедельные рейсы (по пятницам) в Саудовскую Аравию (Табук) на самолетах SSJ-100, что стало седьмым ближневосточным направлением в маршрутной сети аэропорта. Кроме того, авиаперевозчик Oman Air наладил регулярное сообщение между Маскатом и Сочи, выполняя рейсы каждую пятницу на Boeing 737-8 MAX.