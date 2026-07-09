Санкт-Петербург и Кубань объединяют усилия в развитии газомоторного транспорта

Регионы переходят на альтернативное топливо Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Санкт-Петербург готов поделиться опытом развития газомоторного транспорта с Краснодарским краем. Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев посетил передовую АЗС «Газпрома», расположенную рядом с автопарком №7. Эта станция — единственная в России площадка, обеспечивающая полный сервисный цикл обслуживания автобусов на природном газе.

После презентации в Смольном состоялось рабочее совещание, в ходе которого Александр Беглов и Вениамин Кондратьев обсудили внедрение современных технологий в транспортную отрасль.

«Санкт-Петербург, безусловно, является лидером страны по использованию газомоторного топлива в общественном транспорте. Ваш опыт крайне важен для нас. В условиях современных вызовов и нестабильности поставок традиционного топлива, газ становится более надежной альтернативой», — отметил Вениамин Кондратьев.

Помимо надежности, использование газа привлекает Кубань и другими преимуществами. Экологичность и безопасность для пассажиров, низкий уровень шума, высокая отказоустойчивость и экономичность в эксплуатации — ключевые аргументы в пользу этого вида топлива. Заправка газового баллона обходится на 20% дешевле, чем заправка дизелем. Более того, если поблизости нет стационарной станции, сервис обеспечит доставку топлива в любую точку города с помощью передвижного автозаправщика.