Жителей Краснодара предупредили о возможных перебоях с электричеством летом

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Власти Краснодара предупредили горожан о возможных локальных отключениях электроэнергии в летний период. Как сообщили в городской администрации, с наступлением жары нагрузка на сети существенно возрастает из-за массового использования кондиционеров и другой бытовой техники.
В случае возникновения аварийных ситуаций на объекты оперативно направляются ремонтные бригады. Специалисты приложат все усилия, чтобы восстановить подачу электричества в кратчайшие сроки.
Узнать о ходе восстановительных работ можно в Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 050. Актуальные сведения о текущих отключениях также публикуются в официальном канале службы.