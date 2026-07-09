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НовостиОбщество9 июля 2026 15:53

Жителей Краснодара предупредили о возможных перебоях с электричеством летом

Ремонтные бригады Краснодара готовы к летним авариям
Евгения ХАЛИКОВА
Краснодарцев предупредили о возможных перебоях с электричеством

Краснодарцев предупредили о возможных перебоях с электричеством

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Краснодара предупредили горожан о возможных локальных отключениях электроэнергии в летний период. Как сообщили в городской администрации, с наступлением жары нагрузка на сети существенно возрастает из-за массового использования кондиционеров и другой бытовой техники.

В случае возникновения аварийных ситуаций на объекты оперативно направляются ремонтные бригады. Специалисты приложат все усилия, чтобы восстановить подачу электричества в кратчайшие сроки.

Узнать о ходе восстановительных работ можно в Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 050. Актуальные сведения о текущих отключениях также публикуются в официальном канале службы.