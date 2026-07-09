В Краснодаре 10 июля ограничат водоснабжение на трех улицах

Жителей Краснодара предупредили об отключениях воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара предупредила горожан о временных перебоях с водой, которые связаны с проведением технических работ.

В зону отключения попадут дома по улице Селезнева (№ 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114а, 116, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134), а также здания по адресам: ул. Ставропольская, 183/1, 183/2, 183/3 и ул. Стасова, 167. Подача ресурса будет приостановлена на срок до 30 минут в интервале с 10:00 до 17:00.

Напомним, что жителей Краснодара также предупредили о возможных перебоях с электричеством летом. Как заверили власти, ремонтные бригады готовы к летним авариям.