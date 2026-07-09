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НовостиОбщество9 июля 2026 17:33

После ремонта жильцы 12 многоэтажек в Краснодаре остались без горячей воды

Прокуратура Краснодара проверяет отключение горячей воды в 12 многоэтажках
Евгения ХАЛИКОВА
Управляющая компания обвиняет ресурсников в отсутствии горячей воды

Управляющая компания обвиняет ресурсников в отсутствии горячей воды

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре 12 многоэтажных домов уже месяц остаются без горячего водоснабжения. Коммунальные службы экстренно перенесли плановое отключение, которое изначально было запланировано лишь на осень. Однако даже после завершения комплексного ремонта стабильная подача воды так и не возобновилась.

Директор управляющей компании переложил ответственность на ресурсоснабжающую организацию. В связи с инцидентом прокуратура начала проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами управляющей компании, а также ресурсоснабжающей и сетевой организации законодательства в сфере ЖКХ», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По результатам надзорных мероприятий будут приняты соответствующие меры реагирования, отметили в ведомстве.