Сотрудники краснодарского аэропорта стали донорами для детских больниц Кубани

Одиннадцатая донорская кампания прошла в аэропорту Краснодара Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Краснодара провел одиннадцатую благотворительную акцию «Капля крови ради жизни». Более 60 сотрудников воздушной гавани приняли участие в донорской кампании на площадке мобильного пункта переливания. После прохождения медицинского контроля удалось собрать свыше 25 литров крови для пополнения региональных медицинских резервов, сообщает пресс-служба холдинга.

Собранный биоматериал после лабораторной обработки будет оперативно передан в медицинские учреждения Кубани. В приоритетном порядке кровь направят в отделение онкогематологии Детской краевой клинической больницы для помощи тяжелобольным детям.

Сотрудничество авиапредприятия со станцией переливания крови длится с 2013 года: за это время в акциях приняли участие более 600 неравнодушных сотрудников.