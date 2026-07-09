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НовостиОбщество9 июля 2026 19:19

В Сочи возведут дом на 185 квартир для переселенцев из аварийного жилья

К 2027 году в Сочи сдадут дом для переселенцев
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи возводят дом для переселения из ветхого жилья

В Сочи возводят дом для переселения из ветхого жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи продолжается строительство многоквартирного дома на улице Чехова. Объект предназначен для жителей, чье нынешнее жилье признано ветхим или аварийным, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

По словам главы города, подрядчик уже приступил к инженерной защите территории и переносу коммуникаций. В новом доме будет 185 квартир. Работы ведутся в рамках профильной программы по расселению ветхого фонда.

Ежедневно на площадке работают около 85 специалистов и 12 единиц спецтехники. Мэр поручил подрядчику сохранять заданный темп и строго соблюдать график работ. К лету строители планируют завершить все земляные и инженерные процессы, чтобы уже осенью приступить к возведению стен. Двенадцатиэтажный двухподъездный дом рассчитан на 185 квартир. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на декабрь 2027 года.