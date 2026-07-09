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НовостиОбщество9 июля 2026 19:38

Реконструкция дороги в Новопокровском районе завершается

Для ремонта дороги между поселками Октябрьский и Первомайский использовали особо прочные материалы
Евгения ХАЛИКОВА
Модернизация дороги Кубанский — Первомайский идёт по плану

Модернизация дороги Кубанский — Первомайский идёт по плану

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новопокровском районе завершают реконструкцию шестикилометрового участка дороги между поселками Октябрьский и Первомайский. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На трассе Кубанский — Калниболотская — Первомайский специалисты демонтировали изношенное покрытие и старое основание, устранили просадки грунта и уложили выравнивающий слой из горячего асфальтобетона. Для финишного слоя был использован щебеночно-мастичный асфальтобетон. Этот материал отличается повышенной прочностью и устойчивостью к интенсивным нагрузкам.

Сейчас дорожники выполняют заключительные работы — планировку и уплотнение грунта на обочинах и откосах. Это необходимо для правильного водоотвода и защиты дорожного полотна от преждевременного разрушения.

Модернизация трассы повысит безопасность и комфорт передвижения как для местных жителей, так и для приезжих. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, все этапы идут строго по графику. Полное завершение комплекса работ намечено на август 2026 года.